В Николаеве российская армия проводит обстрелы с северного и северо-восточного направления, есть погибшие с украинской стороны.

Об этом рассказал губернатор Николаевской области Виталий Ким в видеообращении в среду, 9 марта.

Он рассказал о текущей ситуации в городе и поблагодарил волонтеров за их работу. Ким обратился к волонтерам и призвал их не ругаться между собой.

"Театр военных действий развивается, развивается в нашу сторону. У врага плохо со снабжением", - рассказал Ким.

Ранее мы писали, что под Николаевом российские войска расстреляли автобус с персоналом детдома, в результате погибли три воспитательницы.

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Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

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