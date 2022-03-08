В сети появилось видео боя за аэропорт Николаева. Сражения за эту территорию возобновляются и затихают уже несколько дней.

Ролик опубликовали бойцы КОРД.

На опубликованных кадрах видны позиции ВСУ прямо на крыше здания аэропорта. Украинский воины наносят прицельный удар по вражеской технике.

Отметим, что вчера аэропорт в Николаеве удалось отбить у россиян, но бои не утихли.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.