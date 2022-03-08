Утром во вторник, 8 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. По информации Вооруженных Сил Украины, противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Группировка сил обороны, по данным Генштаба ВСУ, продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам:

На Северном направлении идет героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонительная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

По информации Генштаба, группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

"Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей, захвата гражданских помещений, использования сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройства огневых позиций в густонаселенных объектах гражданской инфраструктуры", - сообщает Генштаб ВСУ.

Также, по информации ВСУ, на территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля, для воздействия на местное население российские военные используют подразделения психологической борьбы. Для проведения пропагандистской работы с местным населением создано до 10 тактических групп психологической борьбы, сообщает Генштаб ВСУ.

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