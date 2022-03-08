Подготовка к штурму Киева и Сум. Сводка Генштаба ВСУ по итогам 7 марта
В Украине прошел 12 день войны, российские войска сосредоточили основные усилия на том, чтобы обеспечить сухопутный коридор между аннексированным Крымом и континентальной частью России, взятии Мариуполя, окружении Киева и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Указано, что на протяжении последних суток противник осуществлял перегруппировку для организации штурма Киева. К штурму оккупанты планируют подключить в том числе "кадыровцев" и бойцов ЧВК "Лига" (экс-ЧВК "Вагнер")
Российские войска переправились через реку Ирпень, но понесли значительные потери и далее пока не продвинулись. Противник готовится не только к штурму Киева, но и к атаке Сум.
Также россияне готовятся к атаке на Канев и Новомосковск, продолжается наступление на Северодонецк, в то же время наступление в районе Южного Буга на севере Николаевской области остановлено.
Среди прочего, в Генштабе опровергли взятие российскими войсками Изюма.
Главное:
- Заявляется о подготовке россиянам штурма Киева. Для этого под столицей Украины накапливаются силы, включая «кадыровцев» и ЧВК «Вагнера». Противник переправился через реку Ирпень, но понёс значительные потери и далее пока не продвинулся.
- Опровергается взятие российскими войсками Изюма.
- Готовится штурм Сум.
- Россияне готовятся к атаке на Канев и Новомосковск.
- Продолжается наступление на Северодонецк.
- Наступление в районе Южного Буга на севере Николаевской области остановлено.
"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.
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