В Украине прошел 12 день войны, российские войска сосредоточили основные усилия на том, чтобы обеспечить сухопутный коридор между аннексированным Крымом и континентальной частью России, взятии Мариуполя, окружении Киева и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Указано, что на протяжении последних суток противник осуществлял перегруппировку для организации штурма Киева. К штурму оккупанты планируют подключить в том числе "кадыровцев" и бойцов ЧВК "Лига" (экс-ЧВК "Вагнер")

Российские войска переправились через реку Ирпень, но понесли значительные потери и далее пока не продвинулись. Противник готовится не только к штурму Киева, но и к атаке Сум.

Также россияне готовятся к атаке на Канев и Новомосковск, продолжается наступление на Северодонецк, в то же время наступление в районе Южного Буга на севере Николаевской области остановлено.

Среди прочего, в Генштабе опровергли взятие российскими войсками Изюма.

Главное:

Заявляется о подготовке россиянам штурма Киева. Для этого под столицей Украины накапливаются силы, включая «кадыровцев» и ЧВК «Вагнера». Противник переправился через реку Ирпень, но понёс значительные потери и далее пока не продвинулся. Опровергается взятие российскими войсками Изюма. Готовится штурм Сум. Россияне готовятся к атаке на Канев и Новомосковск. Продолжается наступление на Северодонецк. Наступление в районе Южного Буга на севере Николаевской области остановлено.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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