Утром в понедельник, 7 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку о российском вторжении в Украину. Сообщается, что с начала суток продолжились российские ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по украинским населенным пунктам.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Facebook.

По данным Вооруженных Сил Украины, войска РФ продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине. Они, как сообщает Генштаб, нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

"Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов. Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также, в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность Вооруженных Сил Украины", - сообщили в Генштабе.

В ВСУ сообщают, что группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения, а также сдается в плен, информирует Генштаб ВСУ.

Напомним, ночью российские войска нанесли ракетный удар под Одессой.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.