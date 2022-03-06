Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал не разгонять "зраду" из-за ситуации в Буче и Гостомеле и гуманитарной катастрофы в этих городах. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook.

"Наши войска заняли новые позиции относительно Бучи и Гостомеля - специально, чтобы не подставлять мирных граждан под обстрелы артиллерии противника. После первых серьезных ударов по жилым комплексам", - сказал Арестович.

Кроме того, Арестович заявил, что идёт война и таких тяжёлых моментов будет все больше и больше. И нужно быть готовыми к новым испытаниям.

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