В воскресенье, 6 марта, в России проходят акции протеста против войны в Украине. Кадры с места события публикуют местные жители.

Так, митинг прошел в Томске и Омске. В Омске его разогнали силовики.

Основная акция протеста проходит в Москве. Еще до ее начала в центре города собралось много полиции.

На Манежной площади в Москве сразу же начались задержания участников акции против войны в Украине.

По данным "ОВД Инфо", по состоянию на 15:05 в 44 горорда РФ на антивоенных акциях задержаны уже 1 999 человек.

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