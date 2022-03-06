Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что война в Украине не станет "конфликтом НАТО". Его слова приводит New York Times.

"Агрессивный акт Владимира Путина должен потерпеть неудачу. Мы не должны позволить кому-либо в Кремле искажать наши намерения, чтобы постфактум оправдать эту войну. Это не конфликт НАТО, и он им не станет. У нас нет вражды к русскому народу и нет желания бросать вызов великой нации и мировой державе", - сказал он.

В то же время Джонсон уточнил, что у Украины "не было серьезных перспектив" на вступление в НАТО.

"Правда в том, что у Украины не было серьезных перспектив членства в НАТО в ближайшем будущем, и мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров", - добавил он.

При этом премьер-министр Великобритании признал – у дипломатии никогда не было шансов.

"Теперь ясно, что у дипломатии никогда не было шансов. Но именно из-за нашего уважения к России мы находим действия путинского режима такими бессовестными. Путин пытается разрушить саму основу международных отношений и устав ООН: право наций определять свое собственное будущее, свободное от агрессии и страха вторжения. Его вторжение в Украину началось с выдуманного предлога и грубого нарушения международного права", - подчеркнул он.

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