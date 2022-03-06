Немецкая газета Bild посвятила целую статью загадочному убийству члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева.

"Это похоже на мрачную криминальную историю: один из мужчин, которые сидели за столом переговоров только в понедельник в Беларуси на переговорах между Россией и Украиной, мертв! Есть противоречивые сообщения об обстоятельствах смерти. Ясно только одно: его убили", - говорится в статье.

Согласно первым сообщениям, он был застрелен СБУ, когда пытался избежать ареста. Причина: согласно этой версии, Киреев был российским агентом среди украинцев. Говорят, он слил информацию с переговоров людям Путина – государственная измена, пишет издание.

Как уточняет Bild, по другим слухам, он даже был двойным агентом в службах обеих стран. Журналист-расследователь Майкл Вайс пишет в твиттере, что считает это правдоподобным. Бывший начальник разведки сказал ему, что Киреев потратил "столько же времени" на то, чтобы скрыть вражеских шпионов, сколько и на то, чтобы поймать их.

"Другая украинская разведка - военная разведка ГУР - несколько часов спустя возразила. По ее словам, Киреев был одним из трех сотрудников ГУР, погибших в ходе спецоперации. Они оказали героическую услугу своей стране и с честью пали при ее защите, пишет военная служба на своей странице в Facebook.

О Кирееве до сих пор известно, что он занимался банковским и частным бизнесом, и что его еще в 2020 году обвинили в шпионаже в пользу России. Он часто ездил в Россию и имел связи с олигархами, работающими на близкого к Путину экс-президента Виктора Януковича", - говорится в статье.

Напомним, "Страна" подробно рассматривала все версии убийства Киреева.

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