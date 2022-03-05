По поводу убийства члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева ходят разные и пока ещё официально не подтверждённые слухи.

Как стало известно "Стране", по самой распространённой версии его убили сотрудники СБУ, заподозрив в госизмене.

По другой - его убили как важного свидетеля (то есть, не СБУ, а те, кто не хотел, чтоб он попал в СБУ).

По третьей - его убили в результате бизнес-разборок. Он был известной личностью в финансовых кругах.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.