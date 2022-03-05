Почему убили члена делегации Киева на переговорах с РФ Дениса Киреева. Все версии
По поводу убийства члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева ходят разные и пока ещё официально не подтверждённые слухи.
Как стало известно "Стране", по самой распространённой версии его убили сотрудники СБУ, заподозрив в госизмене.
По другой - его убили как важного свидетеля (то есть, не СБУ, а те, кто не хотел, чтоб он попал в СБУ).
По третьей - его убили в результате бизнес-разборок. Он был известной личностью в финансовых кругах.
"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.
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