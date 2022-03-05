Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором жестко наехал на НАТО, которое отказалось закрыть небо над Украиной и сделать бесполетную зону.

Напомним, страны НАТО не хотят вводить бесполетную зону, чтобы не вступать в боестолкновение с Россией.

"Сегодня время вспомнить еще кое-что. Гарантии и обещания безопасности, решимость альянсов, ценности, которые мне кажется для кого-то умерли. Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный, который оказал, что не все считают борьбу за свободу в Европе целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия планирует продолжать наступление.

Девять дней мы видим жесткую войну. Разрушают наши города, обстреливают наших людей, жилые кварталы, церкви, школы.

Зная, что новые удары и жертвы неминуемы, НАТО сознательно утвердило решение не закрывать небо над Украиной.

Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слабый, неуверенный внутренне, хотя может владеть оружие в разы сильнейшим, чем у нас.

Вы должны были думать о людях, о человечности. А о чем вы думали на том заседании?

Все люди, которые погибнут после этого дня, погибнут, в том числе и из-за вас.

Все на что на сегодня был способен Альянс - это провести через свою систему закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы лучше горело. Но он уже сгорел в огне российских войск.

Разве такого НАТО мы хотели? Разве такой Альянс вы строили?" - сказал Зеленский.

Как анализирует Telegram-канал "Политика Страны", необычно жесткий наезд Зеленского на НАТО производит впечатление подготовки общественного мнения к объявлению Украиной нейтрального статуса. Это одно из ключевых требований России на переговорах.

Тем более, что ранее Зеленский уже давал понять, что этот вопрос, в отличие от всех остальных требований РФ, он обсуждать готов.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.