Североатлантический Альянс, который отказался закрывать небо над Украиной, ожидает, что в ближайшие дни ситуация в нашей стране ухудшится - будет больше погибших и пострадавших.

Об этом говорится в заявлении НАТО.

В Альянсе считают, что самолетов и солдат НАТО на территории Украины быть не должно. Также в НАТО заявили, что не ищут войны с Россией и заявляют об ответственности за то, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины.

Вместе с тем, в Альянсе во избежание конфликтных ситуаций намерены сохранить контакты с РФ

При этом НАТО настаивает на немедленном выводе войск из Украины и на начале переговоров.

Вместе с тем, главы МИД НАТО договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, они будут принимать участие во всех встречах альянса.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".