США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной, поскольку это грозит войной с РФ.

Об этом во время брифинга 3 марта сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопросы журналистов, она уточнила, что подобное решение грозит войной с Россией, которую Вашингтон хочет избежать.

Кроме того, Псаки сказала, что США не видят возможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН.

"Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответ", - сказала Псаки.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин также сказал, что введение бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией. По его словам, необходимо избегать любыми способами вероятности применения ядерных вооружений.

Генсек НАТО тоже заявлял, что альянс не станет вводить бесполетную зону над Украиной.

И Британия не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, поскольку это приведёт к прямому столкновению с РФ.

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