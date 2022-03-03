Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что введение бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

Вместе с тем, по его словам, необходимо избегать любыми способами вероятности применения ядерных вооружений.

Напомним, и ранее в Пентагоне категорически отвергали создание бесполетной зоны над Украиной.

Мы также писали, что Британия не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, так как это, по словам премьер-министра Джонсона, приведёт к прямому столкновению с РФ.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

В нашем материале - что происходило в Украине вчера, 2 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, видео, фото, главные оперативные новости.