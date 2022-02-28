Президент США Джо Байден не намерен пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, как того требовал Владимир Зеленский. По мнению главы Белого дома, это могло бы привести к конфликту с Россией.

Об этом заявила 28 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC.

"Вот что всем важно знать относительно бесполетной зоны. Потребовалось бы, чтобы ее установили американские военные. Это, по сути, означало бы, что военные США сбивают самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, стало бы эскалацией, из-за которой был бы возможен военный конфликт между нами и Россией. Это не то, чего хотел бы президент. Все это причины, по которым это не было бы хорошей идеей", - пояснила Псаки.

25 февраля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, потому что такое решение привело бы к прямому столкновению альянса с Россией.

А сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения альянсом бесполетной зоны над Украиной. Также, по его словам, у стран альянса нет намерений вводить войска на Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве.