В нескольких аккаунтах структур ВСУ заявили, что сегодня-завтра россияне начнут глушить связь, интернет и ТВ в прифронтовой зоне, чтобы запустить слух о сдаче войск и капитуляции Украины.

Такие сообщения с идентичным текстом появились вечером 28 февраля в Фейсбуках Военно-морских сил и командовании Воздушных сил ВСУ,

"Есть информация, что войска РФ,сегодня-завтра начнут глушить связь, интернет и телевидение в прифронтовой зоне, для того чтобы запустить дезинформацию о якобы сдаче войск и капитуляции Украины, таким образом склонить местное население сдаться и перестать сопротивляться! Просьба распространять!" - сказано в постах.

Однако украинские спецслужбы опровергли заявления украинских же военных.

"У оккупантов не получается взять нашу страну оружием, поэтому они пытаются дезинформировать украинцев. И распространяют в сети очередные фейки. Первый: о тотальном мониторинге всех соцсетей и месседжеров со стороны СБУ. Якобы спецслужба планирует записывать все звонки и разговоры. Второй: что войска РФ начнут глушить связь в прифронтовой зоне, чтобы запустить дезинформацию о капитуляции Украины. Оба фейка говорят о том, что военная стратегия оккупантов провалилась, и теперь они попробуют сеять панику". - сказано в посте.

Правда, вскоре СБУ отредактировала это сообщение и убрала из примеров фейков второй.

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