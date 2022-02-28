В СБУ запутались, что фейк, а что - нет. Фото: СБУ

В нескольких аккаунтах структур ВСУ заявили, что сегодня-завтра россияне начнут глушить связь, интернет и ТВ в прифронтовой зоне, чтобы запустить слух о сдаче войск и капитуляции Украины.

Такие сообщения с идентичным текстом появились вечером 28 февраля в Фейсбуках Военно-морских сил и командовании Воздушных сил ВСУ,

"Есть информация, что войска РФ,сегодня-завтра начнут глушить связь, интернет и телевидение в прифронтовой зоне, для того чтобы запустить дезинформацию о якобы сдаче войск и капитуляции Украины, таким образом склонить местное население сдаться и перестать сопротивляться! Просьба распространять!" - сказано в постах.

Скриншот из Фейсбука ВМС ВСУСкриншот из Фейсбука командования ВС ВСУ

Однако украинские спецслужбы опровергли заявления украинских же военных.

"У оккупантов не получается взять нашу страну оружием, поэтому они пытаются дезинформировать украинцев. И распространяют в сети очередные фейки. Первый: о тотальном мониторинге всех соцсетей и месседжеров со стороны СБУ. Якобы спецслужба планирует записывать все звонки и разговоры. Второй: что войска РФ начнут глушить связь в прифронтовой зоне, чтобы запустить дезинформацию о капитуляции Украины. Оба фейка говорят о том, что военная стратегия оккупантов провалилась, и теперь они попробуют сеять панику". - сказано в посте.

Скриншот из Фейсбука СБУ

Правда, вскоре СБУ отредактировала это сообщение и убрала из примеров фейков второй.

Отредактированный пост СБУ

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