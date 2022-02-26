В Киеве задержали сотрудника контрразведки СБУ, приняв его за диверсанта. Видео
В Киеве полицейские ранили и задержали сотрудника контрразведки СБУ, приняв его за диверсанта.
На видео задержания мужчина заявляет, что у него 2 пулевых ранения.
Задержанный объясняет, что его машиной ехала черная "Шкода" без номеров. Судя по его объяснениям, он принял машину за авто диверсантов и открыл по ней огонь.
В машине оказались полицейские, которые ранили его и задержали.
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