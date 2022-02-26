В Киеве на Кирилловской 25 февраля расстреляли семью на джипе. Они пытались эвакуироваться.

Погибли родители и ребенок.

Еще двое детей находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Первоначально писали, что их убило ДРГ (хоть в том районе все было спокойно), потом, что их приняли за ДРГ и расстреляли машину.

Также есть версия, что это дело рук мародёров.

"В любом случае сейчас на руки раздали много оружия. Плюс постоянные поиски «ДРГ» (под которые подпадают все подозрительные). Поэтому нужно быть предельно осторожными", - комментирует телеграмм-канал "Политика Страны".

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.