Управление СБУ во Львовской области опровергло информацию мэра Львова Андрея Садового о высадке российского десанта под Бродами.

Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook.

"В настоящее время распространяют информацию о высадке десанта РФ в районе населенного пункта Броды – это не соответствует действительности! Просим жителей сохранять спокойствие! Сообщаем – работала украинская авиация", - сообщили в СБУ.

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