В России хотят запретить Facebook на время войны в Украине
Глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook на время войны в Украине. Об этом сообщают российские издания.
Он объявил Facebook не той сетью, которой можно верить и обвинил в распространении фейков о войне, которую Россия развязала в Украине.
"Значит, нужно ставить вопрос о блокировке этой сети в России, по крайней мере, на период проведения специальной операции. Это не вопрос свободы слова - это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации", - сказал Фадеев.
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