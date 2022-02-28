Глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook на время войны в Украине. Об этом сообщают российские издания.

Он объявил Facebook не той сетью, которой можно верить и обвинил в распространении фейков о войне, которую Россия развязала в Украине. 

"Значит, нужно ставить вопрос о блокировке этой сети в России, по крайней мере, на период проведения специальной операции. Это не вопрос свободы слова - это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации", - сказал Фадеев. 

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— главные новости, карта боевых действий, фото и видео

На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

Как украинцы эвакуируются в Европу — в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.