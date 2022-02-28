В Москве на Пушкинскую площадь вчера вечером заехала машина с надписями "Это война" и "Народ, вставай". После чего автомобиль загорелся.

Соответствующее видео появилось в сети.

Напомним, в связи с российским вторжением в Украину в городах РФ начались антивоенные митинги.

Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих городах мира прошли антивоенные митинги в поддержку Украины. Тысячи людей вышли на улицы Берлина, Таллина, Стамбула и множества других городов, чтобы выразить свою солидарность с Украиной после вторжения российских войск.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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