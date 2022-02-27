Самолет "Аэрофлота", совершающий рейс Москва - Нью-Йорк, на подлете к Америке развернулся и полетел обратно.

Об этом сообщают данные полетной инфографики.

Напомним, что все страны Европейского Союза готовы закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Мы писали, что в пятницу, 25 февраля, Польша и Чехия закрыли небо для российских авиакомпаний.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.