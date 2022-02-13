Воздушная блокада Украины, об угрозе которой мы писали вчера, уже по сути, началась.

Самолет SkyUP Фуншал (Португалия) - Киев не впустили в Украину, и он был вынужден сесть в аэропорту Кишинева. Оттуда пассажиров, а их около 200, будут доставлять домой на автобусах.

В SkyUP заявили, что лизингодатель самолета - ирландская компания - ввел немедленный запрет на влет самолета в воздушное пространство Украины. Причем этот запрет настиг самолет уже в воздухе и перевозчик стал срочно искать, где посадить борт.

"Страна" уже писала, что в течение 48 часов крупнейшие международные страховщики готовятся снять гарантии по самолетам на территории воздушного пространства Украины.

Это фактически блокада - самолеты (как минимум те, которые находятся в лизинге) не смогут ни влетать в нашу страну, ни вылетать из нее. Но, как видно, фактически начали блокировать рейсы уже сейчас, хотя 48 часов еще не прошло и даже не было официального заявления страховщиков о снятии гарантий (оно ожидается в понедельник, 14 февраля).

"Страна" разбиралась, что теперь будет с авиасообщением. И как украинцы, которые находятся за пределами страны, будут возвращаться домой.

Закрытое небо

Мы писали, что Украине грозит воздушная блокада. Как рассказал нам источник на страховом рынке, британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, вчера разослали всем лизингодателям самолетов мира официальное письмо, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна".

"Эти уроды (британские страховщики - Ред.) водят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит и не влетит в Украину примерно с середины понедельника", - сказал нам вчера источник.

Поясним: большинство самолетов, которые эксплуатируют наши и иностранные авиакомпании, им не принадлежат. Они находятся в оперативном лизинге, а собственниками являются, как правило, банки, крупные инвестфонды и др. Много самолетов находится в залоге у банков.

Лизингодатели требуют, чтобы эксплуатирующие судна авиакомпании, страховали их на сумму стоимости борта плюс 10% (сумма может достигать 100 млн долларов). Кроме того, есть требование международного воздушного законодательства - страхование гражданской отвественности на сумму 550 млн долларов в год, без этой страховки самолет не имеет права подниматься в воздух. Страховые пакеты дорогие и сложные, и, как правило, их обеспечивает несколько компаний. Страховщиком может быть и украинская компания, но перестраховка идет обычно через британские компании.

"После заявления KLM о прекращении работы в Украине (оно было вчера, 13 февраля) и массовом отзыве работников посольств страховой рынок занервничал. Иностранцы-перестраховщики готовятся снять гарантии, могут оставить окончательное решение за страховщиком, но те вряд ли станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо - не будут летать ни украинские, ни иностранные авиакомпании", - говорит глава Ассоциации страховщиков Украины Вячеслав Черняховский.

Блокада начинается прямо сейчас

Но авиакомпании не получили даже 48 часов на подготовку к воздушной блокаде.

Запрет влетать в Украину настиг борт SkyUP из Мадейры прямо в воздухе - перевозчик был вынужден срочно искать, куда посадить самолет. Ирландского лизингодателя не впечатлила даже готовность украинских госструктур дать гарантии по самолету.

В итоге посадку совершили в аэропорту Кишинева, а оттуда в Киев пассажиров будут развозить на автобусах.

С другими рейсами никаких ЧП пока не было.

На табло полетов в аэропорту "Борисполя" есть несколько отмененных рейсов - KLM в 6.00 в Амстердам (что понятно, так как компания прекратила работу в Украине), Киев-Амстердам в 14.00, который осуществляет МАУ в партнерстве с "Дельта эйр".

Остальные рейсы пока летают по расписанию.

Однако немецкая авиакомпания Lufthansa рассматривает возможность приостановить полеты в Украину, вслед за нидерландской KLM, но решение пока не принято.

Об этом сообщил российскому изданию РБК представитель авиаперевозчика.

"Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией в Украине. Возможность приостановки оказания услуг рассматривается. Но решение пока не принято", — сказал источник.

Однако уже сегодня SkyUP официально подтвердил, что страховщики уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования при полетах над Украиной.

"12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Киев из-за требований лизингодателя был вынужден совершить посадку не в Украине. Пока же аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей", - говорится в заявлении компании.

Авиакомпания говорит, что временно прекратила продажу билетов с 14 по 16 февраля до разрешения ситуации.

Неофициально проблему подтвердили нам и в другой украинской авиакомпании.

Источник в ее руководстве сообщил "Стране", что сейчас идут консультации с министерствами, СНБО, лизингодателями и страховыми компаниями по поводу намерений страховщиков с понедельника снять гарантии на полёты над Украиной.

"Чтоб не сеять панику, информация будет выдаваться только проверенная и официальная. Важно понимать, что такое происходит впервые. И это не так, как было в 2020 году, когда наши власти закрыли небо и границы. Наши сейчас как раз наоборот ничего не закрывают. Думаю, за завтра многое прояснится", - сказал "Стране" источник.

При этом за пределами Украины сейчас находятся тысячи украинцев, которым нужно вернуться домой. Получается, в случае запрета влетать в украинское воздушное пространство, им придется добираться "на перекладных".

Наш источник на авиарынке говорит, что из возможных пунктов посадки самолетов перевозчики рассматривают аэропорты Восточной Европы (в частности, Польши).

"Находящие в лизинге самолеты украинских авиакомпаний, которые базируются в Украине, могут вывезти в Европу или Турцию", - говорит источник.

По его словам, авиакомпании сейчас продумывают схему - как продолжать летать, несмотря на воздушную блокаду. Вариантом может быть вылет из аэропорта Восточной Европы, а уже туда украинские пассажиры будут вынуждены добираться на автомобилях или автобусах. Сложно сказать, насколько востребованными будут такие рейсы, ведь сначала нужно будет ехать больше тысячи километров на авто и стоять на границе.

К слову, что касается автобусов по международным направлениям, то они пока курсируют по расписанию. Как говорит глава Ассоциации пассажирских перевозчиков Игорь Житинский, пока нет никакой информации, которая бы указывала на возможные проблемы с перевозками.

Но проблемы могут быть. Как говорит Черняховский, возможны проблемы с целом со страхованием в Украине. Если территорию признают опасной, страховки попросту перестанут действовать. А без страхования гражданской ответственности перевозчика не пропустят через границу.

Что делать, если отменили рейс

В ближайшее время возможны массовые отмены авиарейсов. Что делать людям в этом случае?

Как рассказал глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, в случае отмены рейса пассажир должен, в первую очередь, зафиксировать этот факт - попросить выдать письменное подтверждение у администрации аэропорта или же представителя авиакомпании.

После этого, если человек, скажем, находится в иностранном аэропорту и ожидает рейса в Украину, можно требовать обеспечения жильем и питанием - их должна предоставить за свой счет авиакомпания.

Также авиакомпания должна вернуть деньги за билет.

"Согласно закону о защите прав потребителя, пассажир должен получить деньги в день отмены рейса. Если этого не произошло, за каждый день просрочки перевозчик должен платить пеню в размере 3% от суммы, это порядка 1000% годовых.

В случае отказа перевозчика от компенсаций, пассажир может обращаться в суд, и шансы выиграть дело достаточно высоки. Пассажир также может затребовать компенсации средств, которые он потратил, оплачивая гостиницу и питание самостоятельно (если этого не сделала авиакомпания", - говорит Кравец,

При этом по его словам, авиакомпания не сможет отказать пассажиру в выплатах на том основании, что, скажем, у нее проблемы с лизингодателем самолета.

"Это не является основанием. С лизингодателем перевозчик должен решать проблемы сам, а обязательства перед пассажирами никто не отменял", - говорит Кравец.

Но, по его словам, все обязательства с авиакомпаний могут быть сняты в случае реального начала военных действий, до которых, надеемся, дело не дойдет.