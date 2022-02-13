Источник в одной из украинских авиакомпаний сообщил "Стране", что сейчас идут консультации с министерствами, СНБО, лизингодателями и страховыми компаниями по поводу намерений страховщиков с понедельника снять гарантии на полёты над Украиной, что может привести к остановке международного авиасообщения с нашей страной.

"Чтоб не сеять панику, информация будет выдаваться только проверенная и официальная. Важно понимать, что такое происходит впервые. И это не так, как было в 2020 году, когда наши власти закрыли небо и границы. Наши сейчас как раз наоборот ничего не закрывают. Думаю, за завтра многое прояснится", - сказал "Стране" источник.

Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не считают необходимым закрывать воздушное пространство страны на фоне "вторжения" Российской Федерации.

Напомним, первым рейсом, который не долетел до аэропорта в Киеве из-за "воздушной блокады" стал рейс "Фуншал-Киев" компании SkyUP, который был вынужден сесть в Кишиневе. Это произошло, поскольку собственник самолета сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины.