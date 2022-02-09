Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair остановила продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

Если пытаться забронировать перелет на ближайшие даты или даже на лето, система на сайте компании указывает на отсутствие доступных вылетов.

В самой авиакомпании пока ситуацию не комментируют.

Ранее из-за падения спроса на фоне пандемии COVID-19 компания уже меняла расписание полетов в Украину.

Однако остановка продажи билетов на все рейсы сразу из двух аэропортов происходит впервые.

Напомним, в конце января анонсировавшая скорое подорожание билетов лоукост-авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы из Одессы в Абу-Даби и перенесла возобновление трех рейсов из Харькова и одного из Львова.

Ранее "Страна" писала о том, что в декабре прошлого года авиакомпания Wizz Air отменила двадцать рейсов из Украины.

Также мы сообщали, что "Мотор Сич" возобновила авиарейсы из Киева в Николаев на самолете, которому 50 лет и публиковали полный график полетов.

Кроме того, мы рассказывали, как на борту авиарейса Ларнака - Киев пассажир закатил скандал из-за требования надеть маску.