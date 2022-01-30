Авиакомпания "Мотор Сич" возобновила регулярные рейсы между Киевом и Николаевом с 23 января на 50-летнем самолете Ан-24.

Об этом сообщает издание Avianews во вторник, 25 января.

По данным издания, первый полет длился 1 час 8 минут. Его выполнил борт с регистрацией UR-47297, который согласно данным государственного реестра гражданских воздушных судов выпущен в 1971 году.

Запуск рейсов состоялся с недельной задержкой. Изначально авиакомпания анонсировала старт полетной программы с 16 января.

Между Киевом и Николаевом "Мотор Сич" будет проводить полеты четыре раза в неделю. График предусматривает вылеты из Николаева утром по понедельникам, средам, пятницам и субботам и из Киева вечером по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Такой график позволит совершать однодневные командировки из Николаева в столицу и в тот же день возвращаться обратно.

Цена авиабилетов в одну сторону начинается от 1350 гривен. Цена включает легкое питание, ручную кладь и багаж 20 кг. Однако самые дешевые билеты нельзя сдать или поменять.

Рейсы Киев-Николаев-Киев "Мотор Сич" будут проводиться по следующему расписанию:

Николаев 07:20 → Киев 08:30, понедельник, среда, пятница.

Николаев 08:00 → Киев 09:10, суббота.

Киев 19:15 → Николаев 20:25, понедельник, среда, пятница.

Киев 20:00 → Николаев 21:10, воскресенье.

"Мотор Сич" будет использовать 50-летний Ан-24 в щадящем режиме. При анализе графика можно заметить, что самолет имеет длительные стоянки в Николаеве. Например, прилетев в Николаев в 20:25 в понедельник, он вылетит в Киев только в среду в 07:20. Аналогичная стоянка у самолета есть после прилета в Николаев вечером в среду - следующий вылет ожидается только утром в пятницу.

Ранее "Страна" сообщала, что китайцы через суд требуют у Украины 4,5 млрд долларов компенсации за национализацию "Мотор Сичи".

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