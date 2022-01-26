Wizz Air отменил популярные рейсы из Харькова, Львова и Одессы
Лоукост-авиакомпания Wizz Air, которая анонсировала подорожание авиабилетов, отменила все рейсы из Одессы в Абу-Даби и перенесла возобновление трех рейсов из Харькова и одного из Львова.
Об этом сообщает Lowcostavia.
По данным портала, дочерняя авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi должна была начать выполнять рейсы по маршруту Одесса - Абу-Даби с октября 2020 года, однако дату переносили несколько раз в течение года.
Сейчас направление Одесса - Абу-Даби отсутствует в поиске на сайте авиакомпании.
Кроме того, Wizz Air перенесла дату возобновления нескольких рейсов из Харькова в Рим и Вену, а также из Львова в Вильнюс. Их планируют возобновить в конце марта 2022 года.
Рейсы из Харькова в Дортмунд перенесены до июля. К этому времени рейсы восстановления направлений отменены.
Также WizzAir отменил рейсы из Абу-Даби в Салоники, Родос, Ларнаку, Кишинев и Луксор.
Перечень и даты отмены рейсов Wizz Air:
- Одесса - Абу-Даби - отменены все рейсы;
- Харьков - Дортмунд - с 25 февраля по 6 июля;
- Харьков - Вена - с 9 по 26 марта;
- Харьков - Рим - с 13 до 28 марта;
- Львов - Вильнюс - с 9 по 26 марта.
Напомним, в декабре прошлого года Wizz Air отменила двадцать рейсов из Украины.
Также мы писали, что Ryanair отменил еще семь рейсов из Украины до марта 2022.