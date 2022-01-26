Лоукост-авиакомпания Wizz Air, которая анонсировала подорожание авиабилетов, отменила все рейсы из Одессы в Абу-Даби и перенесла возобновление трех рейсов из Харькова и одного из Львова.

Об этом сообщает Lowcostavia.

По данным портала, дочерняя авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi должна была начать выполнять рейсы по маршруту Одесса - Абу-Даби с октября 2020 года, однако дату переносили несколько раз в течение года.

Сейчас направление Одесса - Абу-Даби отсутствует в поиске на сайте авиакомпании.

Кроме того, Wizz Air перенесла дату возобновления нескольких рейсов из Харькова в Рим и Вену, а также из Львова в Вильнюс. Их планируют возобновить в конце марта 2022 года.

Рейсы из Харькова в Дортмунд перенесены до июля. К этому времени рейсы восстановления направлений отменены.

Также WizzAir отменил рейсы из Абу-Даби в Салоники, Родос, Ларнаку, Кишинев и Луксор.

Перечень и даты отмены рейсов Wizz Air:

Одесса - Абу-Даби - отменены все рейсы;

Харьков - Дортмунд - с 25 февраля по 6 июля;

Харьков - Вена - с 9 по 26 марта;

Харьков - Рим - с 13 до 28 марта;

Львов - Вильнюс - с 9 по 26 марта.

Напомним, в декабре прошлого года Wizz Air отменила двадцать рейсов из Украины.

Также мы писали, что Ryanair отменил еще семь рейсов из Украины до марта 2022.