Тысячу гривен, которую президент Владимир Зеленский обещает выделить каждому вакцинированному от Covid-19 украинцу можно потратить еще и на внутренние рейсы авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" стала одним из украинских авиаперевозчиков, билеты которых можно будет приобрести за целевую 1 тыс. грн., выделенную государством полностью вакцинированным гражданам Украины", - сообщили в авиакомпании.

Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на перелет исключительно собственными внутренними рейсами авиакомпании.

На данный момент МАУ выполняет регулярные внутренние рейсы между Киевом и Одессой, однако планируем расширить сеть маршрутов в перспективе, чтобы перед иммунизированными украинцами открылось больше возможностей.

Отметим, что билет из Одессы до Киева стоит от 37 евро (более 1000 гривен по курсу НБУ на 10 декабря). Таким образом, средств, которые президент обещает вакцинированным украинцам, не хватит, чтобы добраться и в одну сторону.

Напомним, Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги. "Вовину тысячу" назовут "єПідтримка". Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также можно будет купить на них книги.

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.