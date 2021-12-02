На 1000 гривен, которую президент Владимир Зеленский обещал выделить каждому полностью вакцинированному от коронавируса украинцу можно будет не только сходить в спортзал или театр, но и купить книги. О расширении благ, доступных к приобретению сообщила министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

По ее словам программа выделения средств будет называться "естьПоддержка" ("єПідтримка" - на украинском) и стартует 19 декабря.

"Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа "естьПоддержка". Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

Также министр добавила, что правительства уже провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей, книгораспространителей и других институций, а также проанализировали потери от карантина в книгоиздании.

"По результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы "Поддержка", - сообщила Свириденко.

Напомним, денег на "Вовину тысячу" выделили только на шесть миллионов привитых украинцев. Президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Их раздадут через электронный сервис государственных услуг "Дия".

Также мы сообщали, что на трату этих денег украинцам отведут четыре месяца - иначе средства заберут.