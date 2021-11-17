Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не считает, что "вовина тысяча", обещанную украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, похожа на "юлину тысячу", которую она раздавала во времена своего премьерства вкладчикам Сбербанка.

Об этом Тимошенко рассказала в комментарии "Стране".

Юлия Тимошенко сказала, что ей не нравится такое сравнение, потому как тысяча гривен, которую пообещал привитым от ковида украинцам Зеленский, - это "смешно, абсурдно и унизительно".

"Это все равно что сравнивать "зелёных" и легендарную, красивую "Батькивщину". Вот приблизительно так же похожи и эти "тысячи" гривен. Тысяча гривен от Зеленского - это смешно, абсурдно и унизительно.

Уже 9 миллионов человек вакцинировано, это 9 миллиардов гривен, почему сейчас говорят только про выделение 3 миллиардов. Кто будет определять, кому давать эту тысячу, а кому нет?

Нельзя давать пожилым людям эту тысячу гривен и говорить, что вы за эти деньги должны сходить в фитнес центр", - заявила Тимошенко.

Напомним, "Страна" ранее писала о том, что думают другие нардепы о "вовиной тысяче".

Также мы рассказывали, что думают украинцы о "Вовиной тысяче" за вакцинацию.