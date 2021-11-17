Нардеп Ярослав Железняк рассказал, как будет работать "Вовина тысяча" (1 000 грн за вакцинацию от власти). По его словам, выдавать поощрения за прививки начнут с 19 декабря 2021-го и завершат к концу 2022 года.

Об этом Ярослав Железняк написал в Facebook.

По информации нардепа, пока на программу готовы выделить лишь 3 миллиарда. Отметим, что, что в Украине полностью вакцинировались уже 9 млн граждан, так что указанной суммы явно недостаточно.

"Пока (в 2021-м) 3 млрд, распорядитель Минэкономики (законопроект №6297), а в 2022… как Бог даст", - написал Железняк.

По его данным, будет специально отобранный список предприятий, которым можно будет платить "Вовину тысячу" по этой программе. По информации Железняка, для получения средств, украинцам придется завести специальную пластиковую карту. Использовать тысячу, которую перечислят на нее, можно будет в течение 4 месяцев и в тех предприятиях, которые зарегистрированы в программе.

Пока все это планируют реализовывать онлайн, а для тех, кто не использует "Дию", что-то подобное запустят с 3 квартала 2022 года.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Их раздадут через электронный сервис государственных услуг "Дия".

Однако не все так просто: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров объяснил, что 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса украинцы будут получать в виде сертификатов или ваучеров на услуги.