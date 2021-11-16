"Это наши с вами средства". Шмыгаль рассказал, откуда возьмут деньги на "Вовину тысячу"
Деньги для выплаты "тысячи Зеленского" вакцинированным от коронавируса украинцам возьмут из фонда поддержки предпринимательства, то есть фактически из денег налогоплательщиков.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга во вторник, 16 ноября.
"Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса. То есть, это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства (налоги, которые уплатили украинцы - Ред.)", - объяснил Шмыгаль откуда возьмут деньги для выплат.
Как объяснил премьер-министр, программа будет действовать и в 2021 году, и в первой половине следующего года и ей смогут воспользоваться все привитые украинцы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал материальное поощрение всем украинцам, которые сделали прививки от коронавируса - 1000 гривень.
Как объяснил пресс-секретарь главы государства, наличными деньги украинца получат не будут, но получат ваучер или сертификат на услуги, которые можно будет потратить на посещение концертов или музеев и на поездки по стране.