Деньги для выплаты "тысячи Зеленского" вакцинированным от коронавируса украинцам возьмут из фонда поддержки предпринимательства, то есть фактически из денег налогоплательщиков.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга во вторник, 16 ноября.

"Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса. То есть, это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства (налоги, которые уплатили украинцы - Ред.)", - объяснил Шмыгаль откуда возьмут деньги для выплат.

Как объяснил премьер-министр, программа будет действовать и в 2021 году, и в первой половине следующего года и ей смогут воспользоваться все привитые украинцы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал материальное поощрение всем украинцам, которые сделали прививки от коронавируса - 1000 гривень.

Как объяснил пресс-секретарь главы государства, наличными деньги украинца получат не будут, но получат ваучер или сертификат на услуги, которые можно будет потратить на посещение концертов или музеев и на поездки по стране.