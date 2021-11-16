Президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем вакцинированным от коронавируса украинцам 1000 гривень, но выдавать их будут не на руки, а в виде ваучеров и сертификатов на разные услуги или товары.

"Страна" узнала как к этой идее относятся нардепы.

Юлия Тимошенко. Фото: "Страна"

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "тысяча гривен от Зеленского" — это не поддержка для людей.

"Там же запрещено пенсионерам на ту тысячу, которую он будет давать, покупать лекарства, харчи, только поход на концерт. Это поддержка "95 Квартала"", — считает Тимошенко.

Виталий Безгин. Фото: Фейсбук

Депутат фракции "Слуга народа" Виталий Безгин считает, что за 1000 гривен пенсионеры могут купить много всего.

"Если мы говорим о пенсионерах, то много чего. Это непосредственно что-то в аптеке и товары пропитания. Вопрос в том, сколько пользователей "Дии", если мы говорим о людях пожилого возраста — не думаю, что там большая клиентура. Дальше вопрос интеграции, думаю, не все будет так просто, но лучше в такой способ стимулировать и как-то бороться с тотальной антивакцинаторской кампанией", — утверждает нардеп.

Александр Ковальчук. Фото: Фейсбук

Его коллега по фракции Александр Ковальчук удивлён, что все называют такую выплату "1000 от Зеленского".

"Это 1000 гривен, которая будет выплачиваться украинцам, как стимул к вакцинации ради сохранения их жизни и жизни их близких. Куда захотят туда и потратят", — уверяет Ковальчук.

Юрий Бойко. Фото: "Страна"

Сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко считает, что украинцы заслуживают большего.

"Более ответственного отношения к себе, чем то, что сегодня им предлагают. 1000 гривен никому не лишняя, но это банальный способ скупить избирателей. Вместо того, чтобы подготовиться летом к борьбе с пандемией, тем более, предупреждали, что этот штамм придёт, они сейчас используют эту эпидемию, чтобы купить избирателей", — сказал Бойко.

Ярослав Железняк. Фото: Фейсбук

А вот глава партии "Голос" Ярослав Железняк он считает, что 1000 гривен - это не большие деньги.

"Это 8-7 кг мяса, если мы говорим о говядине среднего качества, не элитного. Или 25 кг гречки, уже меньше где-то 23 кг. Или я, надеюсь, достаточное количество лекарств на месяц. Но 1000 гривен - это небольшая сумма средств. Это сейчас треть средней пенсии, но это точно небольшие деньги", — поделился своими мыслями нардеп.

Дмитрий Разумков. Фото: "Страна"

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что вряд ли украинские пенсионеры захотят пойти в музей.

"Есть небольшое количество людей, но они и так имели возможность это сделать без тысячи для креативных индустрий. Уверен, они потратили бы на сало, которое нельзя купить по 50 гривен, как предлагал господин Тищенко. Или на то, что действительно беспокоит людей", — говорит Разумков.

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