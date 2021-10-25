Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не заметил подорожания продуктов в Украине и считает, что килограмм гречки можно приобрести за 12 гривен. При этом продукты, по его словам, он покупает на одном из самых дорогих рынков Киева - Бессарабском.

"Гречку я 12 гривен покупал за килограмм, 28 я покупал за килограмм, варьируется цена. Хлеб я не употребляю вообще, но хлеб стоит сегодня от 20 грн в зависимости от того, какой. Со вкусами, с семечками или клубникой, такой, вкусный, который сегодня в трендах, он может стоить и 35-40 грн. Иногда доходит, смотря какие начинки, и до 50 грн", - сказал Тищенко.

Прейскурант по ценам от Николая (в скобках - реальные цены в Киеве):

Гречка - 12-28 грн/кг (на самом деле - 50/70 грн),

Говядина - 20 грн/кг (если поискать), так - 50-70 грн/кг (на самом деле - 120-180 грн),

Сало - 50-100 грн/кг (на самом деле - 100-160 грн),

Хлеб - 20+ грн, а если "со вкусами" - с семечками или клубникой - 35-40 грн за булку.

При этом продукты нардеп, по его словам, покупает на Бессарабском рынке - одном из самых дорогих рынков столицы, который находится в самом центре города. На продукты для всей семьи, по словам Тищенко, у него уходит от 5 до 12 тыс. гривен.

"Нет, те же самые (остались цены на продукты - Ред.)", - ответил Тищенко на вопрос, не поднялись ли в Украине цены на продукты.

Напомним, на вечеринке "Слуг народа" Николай Тищенко обматерил коллегу по фракции Грищука.

Также сообщалось, что однажды в Верховной Раде Тищенко напал на нардепа Гео Лероса.