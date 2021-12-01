Правительство предложило Верховной Раде при доработке проекта госбюджета-2022 год ко второму чтению предусмотреть дополнительные три миллиарда гривен на выплату по одной тысяче привитым от коронавируса.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пояснительную записку к доработанному законопроекту.

В записке сказано, что для решения социальных и экономических проблем предусмотрено увеличение расходов госбюджета, в частности, в размере трех миллиардов на проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку в связи с введением в отдельных регионах ограничительных мер, вызвавших временную остановку деятельности хозяйствующих субъектов.

Эти средства предусмотрены в статье расходов Министерства экономики. Финансирование ведомства при доработке документа в целом предлагается увеличить на пять миллиардов гривен - с 9,7 до 14,7 миллиардов.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за последнюю неделю были вакцинированы 311 427 человек, а всего по стране привились 11 279 127 человек.

Как писала "Страна", 18 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6297, который предусматривает выделение трех миллиардов гривен на выплату тысячи привитым. В следующем году также планируется выделить три миллиарда. То есть по тысяче гривен смогут получить лишь шесть миллионов вакцинированных. О выделении дополнительных средств пока речь не идет.

Также мы сообщали, что на трату "Вовиной тысячи" украинцам отведут четыре месяца - иначе деньги заберут.