В четверг, 18 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в государственный бюджет для выплаты тысячи гривен украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, которую пообещал президент Владимир Зеленский.

"За" изменения проголосовали 285 народных избранников.

Таким образом нардепы приняли изменения в первом чтении. Кроме того, сократили до одной недели подготовку ко второму чтению.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен.

Как позже объяснил пресс-секретарь президента, украинцы не смогут получить эти деньги на руки, но получат сертификаты и ваучеры на услуги.

Также сообщалось, что экс-министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал идею Зеленского о тысяче за вакцинацию. По его мнению, это не решит одну из главных проблем - низкий уровень вакцинации среди украинских пенсионеров.

Ранее "Страна" писала, что тысяча будет выплачена на виртуальные платежные карты через приложение "Дия" и никаких налогов на нее начисляться не будет.