Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил первые детали выплат тысячи гривень вакцинированным украинцам, о которых ранее говорил президент Владимир Зеленский.

Об этом глава украинского правительства написал в своем Телеграм-канале.

Средства в размере 1 тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через приложение "Дия".

Премьер сообщил, что:

Их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом.

Приблизительно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе.

Программа заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего года.

3 млрд грн направляем на программу в этом году и еще 3 млрд грн - в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета.

Никаких налогов на эту 1000 гривен начисляться не будет. Эти средства никак не повлияют на получение субсидии.

Напомним, во время нового видеообращения Владимир Зеленский пообещал всем вакцинированным украинцам по 1000 гривен. Программа материального поощрения будет запущена с 19 декабря. Принять участие смогут все, кто привился двумя компонентами.

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