В понедельник Владимир Зеленский объявил, что полностью вакцинированные украинцы получат целевое денежное вознаграждение - 1000 гривен.

Эти средства, по его словам, можно будет оформить через "Дию" и потратить на приобретение абонементов в спортклуб, музеи, кинотеатры, концерты и билеты на транспорт внутри страны.

Но только на это. То есть живых денег украинцы не увидят, а получат нечто вроде ваучера, который можно будет потратить на отдельные услуги.

Как в Украине это будет реализовано - пока вопрос: на инициативу Зеленского пока элементарно не хватает денег в бюджете. Но в мире уже давно поощряют иммунизацию разными бонусами или призами.

Иногда - очень креативно: наливают алкоголь, выдают живых кур и золотые украшения, приглашают на стриптиз и в комнату пыток, разыгрывают квартиры, авто, смартфоны, джекпоты, путешествия мечты и многое другое.

Все подробности - в материале "Страны".

США: $1,5 миллиона, путешествия мечты, пропуск на стриптиз

Мэрия Нью-Йорка всем, сделавшим первым компонент вакцины, выдают дебетовую карту на сумму 100 долларов. В качестве альтернативного вознаграждения жители могут получить годовой абонемент в общественный театр, бесплатное посещение городских достопримечательностей, подарочные сертификаты или браслеты для бесплатного семейного отдыха в луна-парке.

Летом все привитые становились участниками розыгрыша. Ньюйоркцы в возрасте 18 лет и старше выигрывали проживание в лучших отелях города или получали 2,5 тысячи долларов наличными.

А в Вашингтоне каждый привитый мог получить марихуану, которая была декриминализирована в этом штате.

Власти Калифорнии летом проводили лотерею Vax for the Win. Участвовать в ней может каждый привитый калифорниец на основании попадания в госреестр. Среди призов были 50 тысяч долларов по пятницам и джекпот - 1,5 млн долларов.

Было и много небольших призов, но приятных бонусов: ваучеры на еду и развлекательные мероприятия. В летние месяцы были разыграны шесть "путевок мечты" - путешествия с оплаченным проживанием, питанием и досугом на четверых.

В Лаг-Вегасе население к вакцинации привлекают с помощью стриптиз-клуба Hustler. Временный пункт вакцинации находится прямо внутри заведения и предоставляет привившимся посетителям некоторые привилегии:

специальную платиновую членскую карту,

бутылку алкоголя за счет заведения,

танцы привитого работника индустрии развлечений,

билет на ночное шоу.

Согласно пресс-релизу клуба Hustler, у входа в здание будет находиться передвижной пункт вакцинации "для нужд как сотрудников клуба, так и его посетителей от 21 года". Он открывается на несколько часов до начала шоу. Привиться надо вакцинами Pfizer и Johnson & Johnson.

В Нью-Джерси действовала программа под названием "Шот и пиво". Она предполагала, что все жители штата, привившиеся от ковида, получали сертификаты на бесплатное пиво и рюмку крепкого алкоголя в некоторых барах.

В целом во многих штатах США проводились денежные лотереи среди привитых. Массово поощрял иммунизацию и американский бизнес - некоторые добавляли к зарплате сотрудников премию в размере 100 долларов.

Россия: деньги, квартиры, айфоны и мороженое

Опыт выплаты денег за вакцинацию есть в Москве (на всю Россию он не распространяется).

В июне мэр Сергей Собянин распорядился выдавать всем привитым москвичам старше 65 лет аптечку. В нее входят: тонометр и пульсоксиметр, две баночки витаминов, маски, зубная паста и щетка, косметика по уходу за кожей, таблетница, санитайзеры.

В октябре после обращений граждан власти ввели альтернативу: за вакцинацию (и ревакцинацию) можно выбрать или подарочную аптечку, или 10 000 рублей (эквивалентно 3600 гривнам). К примеру, за эти деньги там можно оплачивать коммуналку за трехкомнатную квартиру три месяца.

Большинство вакцинированных пишут заявление на получение денег. Такое поощрение будет действовать до 31 декабря. Возраст получателей снижен до 60 лет.

Агитация это мероприятия достаточно широкая: как в СМИ, так и на местах в больницах. Молодые москвичи, например, также получают смс со страшной статистикой и призывом записать на прививку родителей.

То есть деньги выделяются на вакцинацию людей пожилых - то есть групп риска - а не тех, кто ходит по спортклубам.

Для невакцинированных пожилых москвичей действуют довольно жесткие нормы. Социальные карты (бесплатный проезд, скидки в аптеках и магазинах) заблокированы. До конца зимы для них введен режим самоизоляции - разрешено разве что ходить за хлебом и прогуливаться по парку.

Москвичи младше 60 лет за вакцинацию не получают ничего. Более того, в российской столице осталось уже мало профессий, которые могут продолжать работать без прививки.

Ранее, летом, в Москве разыграли среди привитых пять автомобилей Renault Logan.

В Подмосковье состоялась другая лотерея - привитый счастливчик стал собственником трехкомнатной квартиры в новостройке.

В Воронежской области разыгрывали автомобилю Lada Granta, в Уфе - однокомнатную квартиру и десять айфонов последней модели, в Хабаровске пенсионерам (дело было перед Пасхой) выдавали по десятку яиц за прививку.

Сейчас существует общероссийская лотерея. Сейчас среди привитых граждан разыгрывают 100 000 рублей (полторы тысячи долларов). Их сможет получить тысяча человек.

С конца октября стало действовать и поощрение выходными днями от Минтруда. После каждой прививки россиянам выделяется два отгула с полным сохранением заработной платы.

Сертификат о вакцинации в России стал использоваться и в маркетинговых целях. Например, некоторые застройщики предлагают скидку в 1% привитым покупателям.

Летом вакцинированных в ГУМе угощали фирменным мороженым - эскимо в шоколаде. Делавшим укол в пунктах в "Москва-Сити" дарили билеты на смотровую площадку.

Сербия: деньги и бык на вертеле

В мае президент Сербии Александр Вучич проводил акцию - 3 тысячи динаров (около 30 долларов) всем, кто привьется от коронавируса до конца месяца, — полностью или хотя бы первым компонентом вакцины.

К агитации подключился и бизнес. Ресторан в городе Крагуеваце организовал пункт вакцинации в одном из своих залов и бесплатно угощал всех привившихся посетителей мясом быка на вертеле.

Австрия: задействовали в борделе

В Вене открыли пункт вакцинации в местном борделе Funpalast (проституция в стране легальна). Всем посетителям в качестве бонуса за прививку обещают ваучер на 40 евро для посещения сауны. Ряд СМИ сообщает, что также дают в качестве приза и 30 минут с девушкой.

Пункт вакцинации будет работать по понедельникам после обеда весь ноябрь.

В борделе заявили, что это их маркетинговая стратегия в ответ на уменьшение количества клиентов из-за карантинных ограничений.

Индонезия: живые куры

В сельских регионах Индонезии вакцинированным выдают живых кур. Этими презентами власти мотивируют в основном пожилых людей (старше 45 лет), которые не доверяют вакцинам.

С начала действия программы в городе Чианджур провинции Западная Ява вместо 20 человек на прививку от коронавируса начало записываться по 250 человек каждый день. То есть спрос подскочил более чем в 12 раз.

Таиланд: автомобили и золотые ожерелья

Власти провинции Чиангмай в Таиланде начиная с мая еженедельно разыгрывали среди обладателей сертификата о вакцинации корову стоимостью около 10 000 бат (318,78 долларов США), чем увеличили число ежедневно вакцинирующихся людей в 10 раз.

Другие провинции Таиланда также придумали творческие стимулы для повышения уровня вакцинации, такие как розыгрыши золотых ожерелий, купоны на скидки в магазинах или выдачу наличных.

Китай: яйца и растительное масло

Тем, кто получил прививку от коронавируса, бесплатно раздают яйца и растительное масло, выдают скидочные купоны на еду и медикаменты. Власти мотивируют вакцинироваться с помощью рекламных роликов и городских баннеров. Кроме того, магазины предлагают ваучеры на питание и скидки.

Интересно, что человеку, получившему первую дозу вакцины, дают 2,5 килограмма яиц.

Израиль: напитки и билеты на спортивные мероприятия

В Израиле гражданам раздавали продукты и соки в консервативной еврейской общине, члены которой отказываются от вакцинации из-за религиозных убеждений. В школах устраивались соревнования по вакцинации, где можно было выиграть билеты на культурные и спортивные мероприятия.

В Тель-Авиве вакцинироваться можно неподалеку от барной стойки заведения Jenia, которое после прививки выдаст выдаст ваучер на бесплатный безалкогольный напиток.

Румыния: экскурсия в замок Дракулы

Замок Бран (который называют замком Дракулы) стал местом бесплатной прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Таким образом правительство Румынии рассчитывало привлечь как можно больше граждан и туристов к вакцинации, предлагая посетить замок XIV века бесплатно по предварительной записи.

После того, как человек получал прививку, ему предоставляли бесплатный вход на выставку, где демонстрируется 52 средневековых орудия пыток. "Наша идея заключалась в том, чтобы показать, в каком стиле "кусали" людей 500-600 лет назад в Европе", - пошутил директор по маркетингу замка Александру Приску.

Медики креативно подошли к задаче - они надели маски со шприцами вместо клыков и обещали "укусить" посетителей в центре вакцинации при замке. Акция действовала весной.