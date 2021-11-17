Верховная Рада уже в четверг, 18 ноября может принять в первом чтении законопроект о выплате обещанной президентом Владимиром Зеленским тысячи гривен тем, кто вакцинировался от коронавируса.

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что на этой неделе мы проголосуем в первом чтении, в четверг, например, то есть завтра. Если сегодня комитет состоится, то можно в принципе в первом чтении проголосовать. Там несложные законы, они компромиссные. Но дальше будет второе чтение и, как мы слышали, будет много правок, то есть будет опять "поправочный спам" касательно этого направления", - сказал Корниенко в кулуарах парламента.

Также он добавил, что механизм выплаты этих денег разработает министерство экономики.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Их раздадут через электронный сервис государственных услуг "Дия".

Однако не все так просто: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров объяснил, что 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса украинцы будут получать в виде сертификатов или ваучеров на услуги.

Также мы объясняли схему выплат - "Вовину тысячу" за вакцинацию будут выплачивать на спецкарту, на использование дадут 4 месяца.