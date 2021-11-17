Кабмин 17 ноября начался по традиции с темы коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что по большинству регионов ситуация стабилизировалась - сыграли роль и карантинные ограничения, и увеличение темпов вакцинации.

Что касается вакцинации и обещанной президентом "Вовиной тысячи", Шмыгаль пояснил, что программа будет работать с 19 декабря и весь следующий год. Финансирование пока три миллиарда в этом году и столько же в следующем с последующим увеличением.

Как уже было анонсировано, тысячу гривен можно будет получить на виртуальную карту через "Дию" и потратить на билеты на концерты, путешествия, спорт и пр. Налоги с этой тысячи брать не будут, на субсидию она тоже не повлияет, - заверил Шмыгаль.

Еще одна новость по коронавирусу - Кабмин увеличил глобальную ставку по медпакету от НСЗУ на лечение ковида. Рост - почти на 15%, до 634 тысяч гривен. То есть, финансирование ко3ви3дных3 больниц должно немного улучшиться, хотя все проблемы, понятно, это не решит.

Разбирались, что еще принял Кабмин 17 ноября.

Госконтроль за коммунальщиками

Власти подбираются к коммунальщикам. Кабмин согласовал законопроект, которым вносятся изменения в закон о госнадзоре. В частности, прописан государственный контроль за выполнение лицензиатами условий ведения хозяйственной деятельности. Речь идет о предприятиях, предоставляющих услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, производству и поставкам тепловой энергии.

Ранее в законодательство по госнадзору вносились правки, в итоге возникло несоотвествие. "На сегодня отсутствует правовое регулирование осуществления государственного надзора за выполнением лицензиатами лицензионных условий в сферах централизованного водоснабжения и водоотвода, производства, транспортировки и поставки тепловой энергии", - говорится в пояснительной записке.

Кабмин хочет восстановить правовое регулирование. Это значит, что контролирующие органы будут иметь полное право осуществлять надзор за коммунальщиками. Речь идет как о местных органах исполнительной власти, так и о центральной власти.

Отметим, что придраться к производителям и поставщикам коммунальных услуг можно прямо сейчас. К примеру, взять тех же тепловиков - на складах ТЭЦ мало угля, а нормы по складам являюьтся одним из требований лицензии на этот вид деятельности. То есть, лицензии у многих можно забирать прямо сейчас.

Помоги себе сам

На местах хотят создавать органы самоорганизации населения, которые получат часть полномочий органов местного самоуправления и средства из местных бюджетов.

Закон о самоорганизации населения в Украине уже есть, но на сегодня он практически не работает, так как предусмотрена слишком сложная процедура создания новых органов (нужно проводить несколько собраний жителей, утверждать положение новой структуры, которая регистрируется как юрлицо, и др.

Поэтому возникла необходимость актуализации законодательства, - говорится в пояснительной записке.

В частности, прописали, что органы самоорганизации могут создаваться даже в отдельных домах или ЖК. Они будут принимать участие в формировании и реализации программ по соц-экономразвитию, представлять интересы жителей в отношениях с местной властью и должностными лицами. Сами органы самоорганизации будут регистрироваться как неприбыльные организации. Также из действующего закона исключили пункт, что новые органы должны создаваться по разрешению местных властей.

Еще один новый пункт - о том, что органы самоорганизации населения должны быть политически нейтральными. Плюс - соблюдать баланс интересов всех жителей, которые проживают на данной территории.

Актив органов по самоорганизации будут выбирать местные жители - выбрать могут любого, кто живет на законных основаниях (то есть, имеет регистрацию) на конкретной территории (в доме, ЖК, на улице, в микрорайоне и т,д) и достиг возраста 18 лет.

Новые штрафы за налоговые нарушения

В Украине хотят усилить ответственность за налоговые нарушения. Соотвествующий законопроект одобрил Кабмин.

В частности, предлагается внести изменения в несколько статей Кодекса об административных нарушениях, предусмотрев ответственность для руководителей и должностных лиц предприятий за нарушение порядка ведения налогового учета, подачи налоговых и аудиторских отчетов.

За такие нарушения резко вырастут штрафы. Сейчас они составляют от 5 до 10 необлагаемых минимумов (то есть, всего до 170 гривен). Новые штрафы - от 100 до 150 минимумов (1700 -2550 гривен).

За повторное нарушение - штраф 150-200 необлагаемых минимумов вместо нынешних 10.

Также в статью 163 (со сноской 4) добавили норму, по которой ответственность за нарушения по уплате НДФЛ и ЕСВ будут нести не только руководители предприятий, должностные лица, ФОпы, но и самозанятые украинцы, то есть граждане, которые имеют микробизнес - скажем, делают маникюр или предоставляют услуги клининга.

Правда, штрафы за такие нарушения не увеличивают - 2-3 необлагаемых минимума граждан (а за повторное нарушение - до 5 минимумов).

Государственные премии

Кабмин одобрил проект указа президента о присуждении государственной стипендии имени Левка Лукьяненко Владиславу Есипенко - "на период незаконного задержания и в течение одного года после освобождения".

Владислав Есипенко - фрилансер "Радио Свобода" (проект Крым. Реалии), который был арестован ФСБ России в Крыму в марте 2021 года по обвинению с сборе информации "в интересах спецслужб Украины", хранению в авто самодельного взрывного устройства.

Позже ему продлили шестимесячный срок содержания под стражей (он истечет в декабре этого года).

Также Кабмин одобрил переименование премии в отрасли науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона. Ее будут присуждать за выдающиеся научные исследования, разработку новой техники, материалов и технологий, создание учебников для школ, ПТУ и вузов и др. Премия Патона будет ежегодной, ее станут присуждать по итогам конкурса. Получить премию Патона смогут не только украинцы, но и иностранцы и лица без гражданства, но - только раз в жизни. за год может быть присуждено до 15 премий, в том числе - до 4 за работы, являющиеся гостайной.

Минимальные цены на кульки

В Украине сегодня должны были установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Но в последний момент проекты сняли на доработку - обещают вынеси его на следующий Кабмин.

Напомним, в Украине в этом году был принят закон об ограничении оборота пластиковых пакетов, в котором прописано, что вредная упаковка может быть только платной - таким образом покупать ее, как рассчитывают законодатели, станут меньше. По экспертным оценкам, каждый украинец использует порядка 500 полиэтиленовых пакетов в год, тогда как в ЕС этот показатель, в среднем, 90 штук.

Итак, ценники на пакеты предлагаются такие:

2 гривны за пакет без ручек и боковых складок, то есть, простейший кулек

2,5 за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без складок

3 гривны - за пакет с ручками и боковыми складками.

Цены указаны с НДС. И они являются минимальными, магазины по своему усмотрению могут ставить ценники и выше. Но дешевле продавать нельзя.

Сейчас ценники на пакеты в торговых сетях колеблются от одной гривны до 3,99 за пакет.

Отдельным решением Кабмин хотел прописать усиление госкотроля за оборотим пластиковых пакетов. Предприятия поделят на группы в зависимости от степени риска (для этого проанализируют нарушения по итогам проверок за последний пять лет), и в зависимости от этого будут проверять с разной периодичностью. Но проект тоже перенесли.

Ликвидация "Укрторфа"

В Украине ликвидируют концерн "Укрторф". Соответствующее решение принял Кабмин.

В свое время концерн создавался для координации работы по добыче и переработке торфа. Но, как указано в пояснительной записке, «концерн не проводит достаточных мероприятий для достижения целей, что привело к снижению основных финансово-хозяйственных показателей предприятий-участников концерна». Сами предприятия были переданы в управление Фонда госимущества еще в марте 2020 года, также было принято решение об их приватизации.

Но ситуация с добычей и переработкой торфа в Украине с тех пор только ухудшается. Как говорит глава Независимосго профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец, добыча и переработка торфа в стране в полном упадке. К примеру, в 2020 году "Волыньторф" ыыполнило всего 62,1% от годового плана, "Черниговторф" - 71,3%. Производство торфобрикетов тоже на спаде - в среднем в прошлом году выполнили меньше 85% от плана. Между тем, те же торфобрикеты являются хорошей альтернативой газу по отоплению частных домов. То есть, в условиях энергокризиса это направление, наоборот, стоило бы развивать.

Улучшение питания в тюрьмах отложили

Кабмин дал отбой по улучшению питания в СИЗО и тюрьмах. Само постановление, прдусматривающее пересмотр рациона осужденных и задержанных лиц приняли уже давно - еще в 2018 году.

Но она так и не заработала. И, судя по всему, лучше кормить в местах не столь отдаленных не будут и в следующем году.

Как указано в пояснительной записке к постановлению, - невозможно в рамках граничных расходов на 2022 год, организовать питание, согласно нормам, определенным постановлением. Это "приведет к нарушению прав осужденных лиц и лиц, взятых под стражу, обоснованных жалоб этих лиц". Также власти опасаются массовых протестов в СИЗО и тюрьмах. Поэтому, от греха подальше, решили отложить улучшение питания до 1 января 2023 года.

Договоренности с Италией по водительским правам

Для украинцев, которые переезжают жить в Италию, будет решена проблема с водительскими удостоверениями. Кабмин своим постановлением ввел в действие межгосударственные договоренности, которые были достигнуты на правительственном уровне в июле этого года в Риме.

Соглашение подписано сроком на пять лет. Оно предусматривает обмен водительских удостоверений на национальные для украинцев в Италии и итальянцев в Украине. Сейчас украинцы, чтобы получить итальянские права, должны заново сдавать теорию и вождение. Теперь же будет упрощенный обмен - без экзаменов.

Модные номера

Также Кабмин принял еще одно решение, касающееся водителей - обновили требования к номерным знакам. В частотности, прописали, что по номерным знакам, которые изготавливаются по индивидуальному заказу, будут разработаны требования МВД. Пункт, в котором приводились примеры индивидуальных номеров (типа BONUS, Облако и пр) вообще исключили.

Оставили правило, что индивидуальный номер должен содержать для авто от 3 до 8 символом, но альтернативу по буквам и цифрам (ранее 3-7 букв или цифр).

Для мотоциклов допускается от 3 до 6 символов на номерных знаках (сейчас - 3-6 символов или 2-5 букв и цифр).

Узнаем о численности населения и доходах провайдеров

Кабмин внес изменения в положение о наборы данных в форме открытых данных.

Так, Госстат, помимо прочей информации, должен будет оглашать данные по численности населения в каждом населенном пункте. Пока это будут лишь оценочные данные, ведь переписи населения в Украине давно не было.

Также открытой станет отчетность операторы, провайдеров телекоммуникаций. В том числе, финансово-экономические показатели их работы как в целом, так и по каждой услуге по областям.

Автодорогам поменяли статус

Кабмин утвердил новый перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения. В последнее время по статусу дорог было несколько изменений, скажем, в управление Укравтодору перешло несколько местных дорог в Закарпатской области. Других важных изменений в перечне нет, но уточнены километражи дорог, которые имеют статус национальных. И, что интересно, они по некоторым трассам уменьшились. Скажем, если сейчас протяженность дороги Львов-Радехов-Луцк - 130,5 километров, то в новом списке - 129,8 километров. Дорога Славянск -Донецк-Мариуполь "уменьшилась" с 222 до 219,6 километров.

Статус автодорог важен в плане затрат на ремонты - государственные дороги финансируются из госбюджета, а местные - из местных.

Требования к диссертациям

Правительство приняло постановление о присуждении научных степеней и их лишении.

В частности, прописано, что аттестация лиц, которые начали готовиться к получению степени доктора наук до 1 сентября 2016 года, проводится специализированными учеными советами.

Вопросы лишения степеней, а также признания степеней, полученных в иностранных образовательных учреждениях, будут регулироваться новым порядком.

В частности, докторские диссертации должны выполняться самостоятельно, содержать научно обоснованные результаты (также полученными лично кандидатом), имеющие теоретическую и практическую ценность, отвечать принципам академической честности. То есть - главный акцент на качество и уникальность работ, а также недопустимость плагиата. За который ученой степени могут лишить,

Деньги на кислород

С подачи Минздрава Кабмин перераспределил бюджетные средства на борьбу с коронавирусом. Почти 33,8 млн будут направлены на закупку товаров и лекарств доля больниц Донецкой и Одесской областей. В частности, около 25 млн - на закупку 535 кислородных концентраторов, порядка 8,7 млн - на завершение капремонта Ананьевской инфекционки и приобретение медоборудования для нее.

Украинская вакцина - 2.0

В Украине начали подготовку к запуску производства вакцин от коронавируса,

Кабмин принял постановление на этот счет. Как говорится в пояснительной записке, из-за больших потребностей в вакцинах во всем мире возможны перебои с поставками. Поэтому возникла необходимость запуска отечественного производства вакцин и увеличение объема производства и номенклатуры противомикробных и антибактериальных препаратов.

Якобы, ведущие украинские фармацевты (какие именно - не указано) готовы вложиться в новые мощности по производству вакцин и лекарств от ковида. А государство в свою очередь, взяло на себя создание условий для организации производства.

Для этого перечень товаров, которые ввозятся в Украину без НДС, дополнили новым разделом - оборудование для производства вакцин и лекарственных средств от коронавируса.

Чем в итоге закончится новый проект по вакцинам - пока большой вопрос. Ведь в свое время у Зеленского уже анонсировали разработку украинской вакцины от ковид. Но никаких вакцин так и не появилось. Правда, в этот раз не говорится, что это будет уникальная украинская вакцина. То есть, вполне возможно, что договариваются о размещении производства вакцин других мировых производителей.

Известно, например, о планах производства китайской вакцины Короновак в Харькове.

Зеленую энергетику "прикрутят"

Кабмин пересмотрел планы по строительству объектов зеленой энергетики в чернобыльской зоне. Во-первых, разработку документов по пилотному проекту перенесли с 1 квартала 2021 года (который уже давно прошел) на четвертый квартал 2022 года. Во вторых, обещанное внедрение прозрачных правило работы и всяческих упрощения для зеленых, которые анонсировали на этот год, отложили до принятия соответствующего закона, то есть, в долгий ящик.





