Сегодня в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга народа". Фото: uifuture.org

По информации источников "Страны", сегодня, 29 ноября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа" в КВЦ "Парковый".

"В повестке дня пока обсуждение бюджета, ну, и в целом повестка недели Рады", — заявил источник.

Позже в Телеграм-канале пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлий Палийчук появилось официальное заявление о проведении заседания. 

Так, народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе.

В частности на сегодняшнем заседании поднимутся несколько вопросов:

Кроме того, народные депутаты совместно с Министром финансов Сергеем Марченко обсудят основные положения Государственного бюджета на 2022 год. Также пресс-секретарь напомнила, что 1 декабря в парламенте ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным Посланием Верховной Раде.

Напомним, предыдущее заседание фракции "Слуга Народа" состоялось 15 ноября в Киеве в КВЦ "Парковый". 

В частности, на прошлом заседании фракции приняли решение начать процедуру исключения из фракции народного депутата Артема Дмитрука (мажоритарщика из Одессы) и исключения из Комитета Рады по правоохранительной деятельности. Кроме этого, в ходе заседания приняли решение инициировать исключение из состава комитета по экономическому развитию ранее исключенную из фракции "Слуга народа" Людмилу Буймистер.

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