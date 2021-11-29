Сегодня в "Парковом" состоится заседание фракции "Слуг народа". Обсудят повышение налогов и "Вовину тысячу"
По информации источников "Страны", сегодня, 29 ноября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа" в КВЦ "Парковый".
"В повестке дня пока обсуждение бюджета, ну, и в целом повестка недели Рады", — заявил источник.
Позже в Телеграм-канале пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлий Палийчук появилось официальное заявление о проведении заседания.
Так, народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе.
В частности на сегодняшнем заседании поднимутся несколько вопросов:
- ресурсный законопроект №5600 (законопроект о повышении налогов);
- №6297 – по выделению из госбюджета 3 млрд гривен в поддержку бизнеса в период карантина ("Вовина тысяча" для вакцинированных);
- №6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги;
- другие важные вопросы повестки дня парламента.
Кроме того, народные депутаты совместно с Министром финансов Сергеем Марченко обсудят основные положения Государственного бюджета на 2022 год. Также пресс-секретарь напомнила, что 1 декабря в парламенте ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным Посланием Верховной Раде.
Напомним, предыдущее заседание фракции "Слуга Народа" состоялось 15 ноября в Киеве в КВЦ "Парковый".
В частности, на прошлом заседании фракции приняли решение начать процедуру исключения из фракции народного депутата Артема Дмитрука (мажоритарщика из Одессы) и исключения из Комитета Рады по правоохранительной деятельности. Кроме этого, в ходе заседания приняли решение инициировать исключение из состава комитета по экономическому развитию ранее исключенную из фракции "Слуга народа" Людмилу Буймистер.