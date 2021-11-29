По информации источников "Страны", сегодня, 29 ноября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа" в КВЦ "Парковый".

"В повестке дня пока обсуждение бюджета, ну, и в целом повестка недели Рады", — заявил источник.

Позже в Телеграм-канале пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлий Палийчук появилось официальное заявление о проведении заседания.

Так, народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе.

В частности на сегодняшнем заседании поднимутся несколько вопросов:

ресурсный законопроект №5600 (законопроект о повышении налогов);

№6297 – по выделению из госбюджета 3 млрд гривен в поддержку бизнеса в период карантина ("Вовина тысяча" для вакцинированных);

№6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги;

другие важные вопросы повестки дня парламента.

Кроме того, народные депутаты совместно с Министром финансов Сергеем Марченко обсудят основные положения Государственного бюджета на 2022 год. Также пресс-секретарь напомнила, что 1 декабря в парламенте ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным Посланием Верховной Раде.

Напомним, предыдущее заседание фракции "Слуга Народа" состоялось 15 ноября в Киеве в КВЦ "Парковый".

В частности, на прошлом заседании фракции приняли решение начать процедуру исключения из фракции народного депутата Артема Дмитрука (мажоритарщика из Одессы) и исключения из Комитета Рады по правоохранительной деятельности. Кроме этого, в ходе заседания приняли решение инициировать исключение из состава комитета по экономическому развитию ранее исключенную из фракции "Слуга народа" Людмилу Буймистер.