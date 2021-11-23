В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №6329, который включает в себя запрет импорта любых товаров из Белоруссии.

Соответствующий документ размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Инициатором данного законопроекта является народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дануца.

"Украинские субъекты хозяйствования всех форм собственности не прекращают торговые отношения с Республикой Беларусь. Очевидно, что средства, которыми наполняется экономика Республики Беларусь в результате таких соглашений, тратятся на поддержание авторитарного режима, содержание недемократических органов государственной власти и расширение круга репрессивных мер", – говорится в пояснительной записке закона.

Напомним, что 21 ноября Минэнерго Беларуси возобновили импорт электроэнергии в Украину, который был остановлен 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6312, который предлагает ввести мораторий на размещение лагерей беженцев на территории Украины. Автором соответствующего законопроекта является внефракционный нардеп Оксана Савчук (партия "Свобода").

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку закон, который предусматривает изменение процедуры прекращения финансирования партий.