Беженцы, которые прибывают в Польшу с территории Белоруссии, могут рассчитывать на рассмотрение своих заявок на убежище. Отказ будет противоречить правилам Евросоюза.

Об этом заявил исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По словам Леггери, он видит некую двойственность в действующих правилах приема мигрантов. Согласно Шенгенскому кодексу, пересечение границы между пограничными пунктами нелегально. Но при этом европейские правила допускают, что любой нуждающийся в международной помощи должен иметь доступ к убежищу.

"Как совместить эти два постулата? Я задал этот вопрос Еврокомиссии еще в августе, поскольку нам требуются разъяснения", - сообщил он.

"Если люди, которые подают запрос на убежище в Польше, получают отказ, принимается решение об их удалении с территории. Возвращение в их страну может проводиться на добровольной основе или же принудительно. К настоящему моменту мы поддержали Польшу, организовав 13 рейсов для 62 иракцев, прибывших этим летом", - добавил Леггери.

Он уточнил, что, по данным польских властей, такая же мера может потребоваться еще для 1,5-1,7 тыс. человек. В то же время Леггери заверил, что Frontex окажет поддержку в организации рейсов из Варшавы в Багдад и уже запросил поддержку Еврокомиссии в переговорах с иракскими властями.

Ранее мы писали о том, что Беларусь забрала мигрантов с части границы с Польшей, в районе перехода в Кузнице. Большую часть беженцев поместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.

Также сообщалось, что в Беларуси разместили мигрантов в логистическом центре в Бремино. Там установлен генератор для отопления и биотуалеты. По данным белорусских СМИ, в логистическом центре находятся по меньшей мере 873 беженца, среди них 135 детей.