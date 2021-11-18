Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если сейчас не удастся сдержать "тысячи" мигрантов, то в скором времени в Европу устремятся уже "сотни тысяч" и "миллионы".

Об этом сообщает издание "Bild" в четверг, 18 ноября.

"Если мы не сможем сейчас сдержать тысячи мигрантов, то скоро сотни тысяч, миллионы направятся в Европу. Если мы не будем решительно защищать и оборонять наши границы в Европе, сотни миллионов человек из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до Европы и, в частности, до Германии. В Германии проживает более 80 миллионов человек - вы бы позволили приехать еще 50 миллионам? Я полагаю, что люди в Германии не были бы этому рады, поскольку они хотят сохранить свой уровень жизни. Они хотят сохранить свою культуру", - сказал Моравецкий.

По словам польского премьер-министра, сейчас ситуация на польско-белорусской границе стабильная, но она становится все более опасной.

"Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия. Цель мигрантов - Германия, Франция, Нидерланды. Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе", - сообщил Моравецкий.

Польский премьер утвердительно ответил на вопрос о том, провалилась ли миграционная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ныне и.о. канцлера, несколько лет назад.

"Я думаю, что политика пяти-шести лет назад не была адекватной политикой. Она поставила под угрозу суверенитет многих европейских государств и создала искусственный мультикультурализм. Это была опасная политика для Европы и для всего мира", - считает Матеуш Моравецкий.

Ранее "Страна" сообщала, что польский премьер заявил, что миграционным кризисом Лукашенко и Путин отвлекают внимание от Украины. Моравецкий считает, что Беларусь использует мигрантов как оружие против западной Европы, и добавил, что "защищая польскую границу, мы защищаем всю Европу".

Также мы писали, что в ООН раскритиковали применение водометов против мигрантов на польско-белорусской границе и заявили, что подобного применения силы к людям быть не должно.