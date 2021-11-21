В субботу, 20 ноября, у западных берегов Ливии затонула лодка, на которой мигранты пытались добраться до Европы. В результате инцидента погибли 75 человек.

Об этом сообщает Международная организация по миграции у себя в Twitter.

Миграционное агентство ООН заявило, что более 75 мигрантов утонули в Средиземном море к северу от Ливии, пытаясь добраться до Италии на лодке. Международная организация по миграции в Ливии сообщила о трагедии в Twitter, дополнив информацию 15 выжившими, которые были спасены рыбаками и доставлены в порт Зувара на северо-западе Ливии.

В результате последней трагедии число погибших в Центральном Средиземноморье в этом году превысило 1300 человек.

Напомним, что параллельно развивается миграционный кризис на границе Беларуси и Польши. Ранее мы писали о том, что Беларусь забрала мигрантов с части границы с Польшей, в районе перехода в Кузнице. Большую часть беженцев поместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.

До этого в Минобороны Польши заявили, что в ночь на 19 ноября нелегальные мигранты продолжили штурмовать границу, используя новую тактику. Они атаковали границу в разных местах небольшими группами, а не штурмовали одной большой группой, как ранее.

Сегодня стало известно, что Польша допускает закрытие границ с Беларусью.