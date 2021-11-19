Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что украинские пограничники смогут применять все предусмотренные законом средства защиты, в том числе и огнестрельное оружие, в случае угроз их жизни, возникших ввиду агрессивных действий нарушителей границы с Беларусью.

Об этом сообщил Монастырский на "Часе вопросов к правительству" в парламенте в пятницу, 19 ноября.

"Мы будем применять тактику эшелонного прикрытия государственной границы. Так, первый состав эшелона будет без оружия - только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угроз жизни и здоровью пограничникам и правоохранителям мы будем применять все предусмотренные законом средства защиты, в том числе и огнестрельное оружие", - заявил министр МВД.

Монастырский рассказал, что нет цели "поставить пограничников вдоль 1084 км государственной границы, а необходимо лишь определить базовые точки формирования резерва, которые должны достичь критических точек государственной границы на протяжении от 30 до 60 минут".

Глава МВД добавил, что это то нормативное время, за которое после получения оперативной информации от разведывательных органов должны быть переброшены необходимые силы и средства к границе.

Напомним, что сегодня, 19 ноября, во время часа вопросов правительству в парламенте, Монастырский заявил, что Верховная Рада должна быть готова к введению режима чрезвычайного положения в приграничных областях из-за ситуации с мигрантами.

"Страна" информировала, что в Министерстве обороны Польши заявили, что мигранты ночью с 18 на 19 ноября продолжили совершать попытки штурма польско-белорусской границы. Теперь нелегалы не пытаются штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику.

"Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков людей", - сказал министр обороны Польши.

Также мы писали, что ранее глава МВД Денис Монастырский уже заявлял о планах построить на налоги украинцев "стену" на границе с Беларусью и РФ в 1000 километров.