Верховная Рада должна быть готова к введению режима чрезвычайного положения в приграничных областях из-за возможной ситуации с мигрантами. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский во время часа вопросов правительству в парламенте в пятницу, 19 ноября. При этом он добавил, что пока нет необходимости введения ЧП.

"В случае необходимости Верховной Раде нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах. На данный момент пока такой необходимости нет", - заявил Монстырский.

Также глава МВД предупредил, что правоохранители будут применять оружие в случае агрессивных действий мигрантов и угрозы жизни пограничникам.

"В случае агрессивных действий нарушителей границы для личностного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников и правоохранителей мы будем применять все необходимые предусмотренные законом средства, в том числе огнестрельное оружие", - добавил глава МВД.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция назвала фейком видео с прорывом мигрантов из Беларуси в Украину через Чернобыльскую зону.

Также мы сообщали, что Монастырский заявил о готовности помочь полякам в ситуации с мигрантами на границе.