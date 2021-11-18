В лесу на польско-белорусской границе умер годовалый ребенок пары мигрантов из Сирии. Его родители были ранены и нуждались в медицинской помощи.

Об этом сообщает Польский центр Международной помощи в своем Twitter в четверг, 18 ноября.

"После 2:26 мы получили сообщение о том, что по крайней мере одному человеку, который сейчас находится в лесу, требуется медицинская помощь. На месте выяснилось, что три человека пострадали. Они пробыли в лесу 1,5 месяца!" - сказано в сообщении.

Как выяснилось, в помощи нуждался молодой человек, у которого были сильные боли в животе, он был голоден и обезвожен. Кроме него, помощь требовалась сирийской паре.

"У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины - ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях мигранты на границе Беларуси встали на колени перед поляками и просили о помощи. За ситуацией наблюдали польские силовики.

Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не пустит ни одного мигранта из Беларуси.