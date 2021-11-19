В Министерстве обороны Польши заявили, что мигранты ночью с 18 на 19 ноября продолжили совершать попытки штурма польско-белорусской границы.

Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.

"Ночь не отличалась от предыдущих. Были попытки штурма границы", - сказал Блащак, отметив, что таких попыток было несколько.

Он подчеркнул, что теперь нелегалы не пытаются штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику.

"Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков людей", - сказал министр.



Кроме того, пограничная служба Польши сообщает, что всего за минувшие сутки военные зафиксировали 225 новых попыток нелегального проникновения из Беларуси в Польшу.

Всего с начала текущего года пограничная служба Польши зафиксировала более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч - в ноябре, около 17,3 тысяч - в октябре, почти 7,7 тысяч - в сентябре и более 3,5 тысяч - в августе.

Напомним, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель во время разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко о миграционном кризисе отказалась принять нелегалов с белорусско-польской границы. Она заявила, что речь идёт о проблеме европейского масштаба, которую Германия не решит самостоятельно.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если сейчас не удастся сдержать "тысячи" мигрантов, то в скором времени в Европу устремятся уже "сотни тысяч" и "миллионы".