Президент Беларуси Александр Беларуси заявил, что "абсолютно возможно", что его силовики помогали нелегальным мигрантам прорываться в Польшу. Также он добавил, что не приглашал беженцев в Беларусь.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ВВС.

"Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", - сказал Лукашенко журналисту.

Он опроверг обвинения европейцев в том, что специально приглашал тысячи людей, чтобы спровоцировать мигрантский кризис.

"Я сказал им, что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, удерживать их на границе, и если они будут продолжать приходить с этого момента, я все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну, они едут в ваши. Вот что я имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - признал Лукашенко.

Как сообщала "Страна", 19 ноября Беларусь забрала мигрантов с части границы с Польшей в районе перехода в Кузнице. Большую часть беженцев поместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.

Также мы писали, что Киев анонсировал применение оружия в случае прорыва мигрантов в Украину.